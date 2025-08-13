きょう東証グロース市場に新規上場したアクセルスペースホールディングスは、公開価格と同じ３７５円カイ気配でスタートした。 同社は、顧客向け小型衛星プロジェクトの開発・製造・打ち上げ・運用を提供するＡｘｅｌＬｉｎｅｒ事業と、自社運用衛星で撮影した画像データの販売及び画像データを使ったサービスを提供するＡｘｅｌＧｌｏｂｅ事業が二本柱。創業以来一貫して小型衛