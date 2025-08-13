台風11号の予想進路（13日9時現在）強い台風11号は13日、沖縄県の南を西寄りに進み、先島諸島に接近した。同日午後には台湾へ進み、先島諸島から遠ざかる見込み。気象庁は、沖縄でうねりを伴った高波や強風に警戒するよう呼びかけた。気象庁によると、台風11号は13日午前9時現在、時速約30キロの速さで西に進んでいる。中心の気圧は965ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は40メートル、最大瞬間風速は55メートルで、中心の東