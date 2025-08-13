眼内コンタクトレンズとも呼ばれ、近視や遠視、乱視を矯正する治療として普及している「ICL」。コンタクトレンズのように着脱が不要なことに加え、レーシックのように角膜を削る必要もないといったメリットがあります。今回は、ICLの手術の流れと注意点について、「ASUCAアイクリニック」の野口先生に解説していただきました。 監修医師：野口 三太朗（ASUCAアイクリニック） 東北大学医学部卒業。大阪大学大学院修了