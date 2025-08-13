13日8時45分、JPX日経インデックス400先物期近2025年9月限は前日清算値比290ポイント高の2万7885ポイントで寄り付いた。前日のJPX日経インデックス400の現物終値2万7617.57ポイントに対しては267.43ポイント高。 株探ニュース