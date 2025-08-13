「エンゼルス−ドジャース」（１２日、アナハイム）ドジャースのデーブ・ロバーツ監督は試合前の会見でブロック・スチュワート投手が右肩炎症のため負傷者リスト入りしたことを発表した。ツインズに在籍していたスチュワートは期限直前にアウトマンとのトレードでドジャースに加入。３度目の古巣復帰となっていた。昨季も右肩を故障して１６登板にとどまった経緯があり、古傷を再発させた可能性もある。今季は１５０キロ台