大量失点 フェイエノールト敗退

  • フェイエノールトのDF渡辺剛が12日、フェネルバフチェ戦にフル出場した
  • 欧州では自身初となる1試合2得点を記録し、大量失点が響いた
  • オランダの地元メディアは「素晴らしい1点目」とチーム最高の8点と評価した
    x