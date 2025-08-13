【ニューヨーク共同】12日のニューヨーク外国為替市場の円相場は午後5時現在、前日比28銭円高ドル安の1ドル＝147円80〜90銭を付けた。ユーロは1ユーロ＝1.1668〜78ドル、172円54〜64銭。朝方発表された7月の米消費者物価指数（CPI）の前年同月比上昇率が市場予想を下回り、米連邦準備制度理事会（FRB）が9月にも利下げに踏み切るとの観測が拡大。日米金利差の縮小を意識した円買いドル売りがやや優勢となった。