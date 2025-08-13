東海オンエア・てつやが13日、自身のXを更新。妻の峯岸みなみ、長女との3ショット写真を公開した。【写真あり】ノリ良すぎ！てつや、結婚記念日に妻・峯岸みなみ＆長女と3ショットてつやは「8月12日は結婚記念日！三周年！毎年テーマカラーを決めて家族写真を撮ってるけど今年はなんか赤と青でした」との文言とともに、写真を公開。さらに『ギャグマンガ日和』1巻の書影とともに「ちなみに娘が熊なのは1巻の表紙のせいです」と