ニューカッスル・ユナイテッドは実力者獲得が近づいている。移籍市場に精通するファブリツィオ・ロマーノ氏によると、ニューカッスルは今夏の移籍市場でアストン・ヴィラに所属する24歳MFジェイコブ・ラムジー獲得が近づいているという。アストン・ヴィラの下部組織出身であるラムジーは2020年7月に同クラブのトップチームに昇格すると、その後は主力として活躍。昨季も選手層が厚いアストン・ヴィラでプレミアリーグ19試合に先発