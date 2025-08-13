リヴァプールで日本代表MF遠藤航とともにプレーしていたポルトガル代表FWディオゴ・ジョタ。7月3日にスペインで起きたランボルギーニが大破する事故により、弟アンドレ・シウヴァとともに亡くなった。28歳のジョタは、結婚披露宴をしたばかりで、夫人と幼い子供3人が残されることにもなった。リヴァプールは15日にボーンマスとの開幕戦を戦うが、『BBC』によれば、プレミアリーグ開幕節の全試合でジョタと弟への黙祷が捧げられると