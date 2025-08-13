ベセント米財務長官（ゲッティ＝共同）【ワシントン共同】ベセント米財務長官は12日放送のFOXビジネスの番組で、中国との閣僚級の貿易協議を「2、3カ月以内」に開くと述べ、今秋の開催に言及した。「私たちが目指しているのは、より均衡の取れた貿易の実現だ」と語った。トランプ大統領は11日、中国に対する24％分の関税の停止措置を11月10日まで延長する大統領令に署名し、中国政府も同様に延長を発表した。従来の停止期限は8