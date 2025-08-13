ブリストル・シティ（イングランド2部）に所属するFW平河悠が、途中出場から今季初ゴールを記録した。カラバオ・カップ1回戦が12日に行われ、ブリストル・シティはミルトン・キーンズ・ドンズ（イングランド4部）と対戦した。6分にジェイソン・ナイトのゴールで先制すると、ベンチスタートとなった平河は後半開始から出場。61分にはペナルティエリア内でクロスをトラップした平河がドリブルでタイミングを計りながら右足を振り