マンチェスター・シティが、パリ・サンジェルマン（PSG）に所属するイタリア代表GKジャンルイジ・ドンナルンマの獲得に動いているようだ。12日、移籍市場に精通するファブリツィオ・ロマーノ氏が伝えている。現在26歳のドンナルンマは昨シーズン、正GKとしてPSGのリーグ・アン、クープ・ドゥ・フランス、チャンピオンズリーグ（CL）の3冠達成に貢献。しかし同選手は、13日に行われるトッテナムとのUEFAスーパーカップのメンバ