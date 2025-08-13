てんやにスタバまである渋谷、恵比寿、広尾など人気タウンが属する渋谷区。中にはブランド化しているエリアもあるようですが、「本当に住みやすい街はあるのか？」と考えながら街ブラをしていたところ、京王線の笹塚駅にたどり着きました。新宿駅からは京王線で１駅、京王新線ですと初台〜幡ヶ谷を経て３駅。都営新宿線と直通しており、市ヶ谷、九段下、神保町など乗り換えで使いやすい駅まで一本でGOできます。「笹塚行きの電車は