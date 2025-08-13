病気やけがにより出費がかさんだときは、負担を軽減できる制度を利用できないか調べるとよいでしょう。代表的な例では、高額療養費制度や医療費控除などです。両制度は適用対象や制度の内容が異なるので、違いを理解して利用することが大切です。 今回は、高額療養費制度と医療費控除の違いや、併用することでいくらお得になるかの例をご紹介します。 高額療養費制度と医療費控除の違いとは 高額療養費制度は「収入