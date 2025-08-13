女優の橋本環奈（26歳）が、8月13日に放送された情報番組「めざましテレビ」（フジテレビ系）に出演。「過去に戻りたいと思ったことが1回もない」と話し、旅行で写真を撮らないという眞栄田郷敦の考え方を「めっちゃいいと思う」と賞賛した。映画「カラダ探し THE LAST NIGHT」のイベントに登場した橋本と眞栄田郷敦が、番組のインタビューに対応。「この映画では体が見つかるまで同じ日が繰り返されますが、逆にループしたい瞬間