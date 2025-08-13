◇第107回全国高校野球選手権第8日2回戦健大高崎 ― 京都国際（2025年8月13日甲子園）史上初の「前年春夏王者の夏初戦対決」となった2回戦で、24年選抜王者の健大高崎（群馬）が3回に3点を挙げて3―2と逆転した。背番号10の先発左腕・下重賢慎（3年）が初回2失点。先頭打者に初球を中前打されると、1死後にヒットエンドランを決められて一、三塁、次打者に初球セーフティースクイズ（記録は犠打野選）と、わずか8球で