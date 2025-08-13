◇ア・リーグヤンキース―ツインズ（2025年8月12日ニューヨーク）ヤンキースのアーロン・ジャッジ外野手（33）が12日（日本時間13日）、本拠でのツインズ戦に「2番・DH」で先発出場。右肘の故障から復帰後、初アーチとなる38号本塁打を放った。1点を先制された直後の初回裏、相手先発・アダムスの直球を捉え、中堅右へ運ぶ同点アーチに本拠ファンは総立ちで大喜びした。ジャッジは7月22日（同23日）のブルージェイズ戦