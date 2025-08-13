米大リーグのレギュラーシーズンの公式戦で、史上初めて女性が審判を担当した。歴史的な一歩を刻んだのは、ジェン・パウォル氏（４８）。９日に行われたブレーブス―マーリンズ戦のダブルヘッダー第１試合で一塁塁審としてデビューを飾り、「夢がかなった」と感激に浸った。パウォル氏は大学ソフトボールの審判を経て、２０１６年から野球のプロ審判となり、２３年からはマイナーリーグの３Ａで審判を務めていた。初めての大