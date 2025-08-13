夏のご褒美スイーツにぴったりな、銀座コージーコーナーの「シャインマスカットフェア」が8月15日（金）から全国の生ケーキ取扱店（※）で開催されます。皮ごと食べられる爽やかな甘みのシャインマスカットを贅沢に使用し、白桃やヨーグルトクリームと組み合わせた多彩なケーキが勢ぞろい。見た目も味わいも華やかな期間限定スイーツで、夏のティータイムを彩