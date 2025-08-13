米Anthropicは8月12日（現地時間）、同社のAIモデル「Claude Sonnet 4」のコンテキストウィンドウを最大100万トークンに拡張したと発表した。これは従来の5倍にあたる規模であり、開発者は75,000行を超えるソフトウェアコード全体や、数十本におよぶ研究論文といった膨大な情報を一度にAIに与え、より複雑で高度なタスクを実行させることが可能になる。この新機能はAnthropicのAPI経由およびAmazon Bedrockでパブリックベータ版と