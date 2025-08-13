8月12日午後、静岡県焼津市で路線バスが軽乗用車に追突する事故があり、軽乗用車に乗っていた男女2人がけがをしました。 警察などによりますと、12日午後1時20分頃、焼津市上泉の県道で、信号待ちで止まっていた軽乗用車に路線バスが追突しました。 この事故で、軽乗用車を運転していた静岡市駿河区の男性（53）と同乗していた女性（54）が、それぞれ頭と首を打ち軽いけがをしました。 また路線バスは運転手（66）のほか6人の客