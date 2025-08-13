8月12日夕方、浜松市内のドラッグストアで、医薬品など46点、約22万円分を万引きした疑いで、自称、ベトナム国籍の24歳の男が現行犯逮捕されました。 窃盗の疑いで現行犯逮捕されたのは、自称・ベトナム国籍の無職の男（24）です。警察によりますと、男は12日午後6時頃、浜松市中央区のドラッグストアで、医薬品やサプリメントなど46点（販売価格合計約22万円）を万引きした疑いが持たれています。 男は、ボストンバッグのような