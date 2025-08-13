ホワイトハウスでの公式行事に出席するベセント米財務長官＝7月、ワシントン（AP＝共同）【ワシントン共同】米財務省が12日発表した7月の財政収支によると、関税収入は前年同月の約3.7倍の約280億ドル（約4兆円）だった。トランプ政権の高関税措置で関税収入は増加傾向にあり、2025会計年度（24年10月〜25年9月）の7月までの関税収入は約1420億ドルとなった。24会計年度は、7月までで680億ドルだった。ベセント財務長官は12日