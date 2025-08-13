東京市場ピボット分析（クロス円） ユーロ円 終値172.60高値172.86安値171.93 173.93ハイブレイク 173.39抵抗2 173.00抵抗1 172.46ピボット 172.07支持1 171.53支持2 171.14ローブレイク ポンド円 終値199.58高値200.08安値198.86 201.37ハイブレイク 200.73抵抗2 200.15抵抗1 199.51ピボット 198.93支持1 198.29支持2 197.71ローブレイク