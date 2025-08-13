東京市場ピボット分析（新興国通貨） ランド円 終値8.39高値8.42安値8.33 8.52ハイブレイク 8.47抵抗2 8.43抵抗1 8.38ピボット 8.34支持1 8.29支持2 8.25ローブレイク シンガポールドル円 終値115.17高値115.52安値115.04 115.93ハイブレイク 115.72抵抗2 115.45抵抗1 115.24ピボット 114.97支持1 114.76支持2 114.49ローブレイク 香港ドル