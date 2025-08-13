東京市場ピボット分析（資源国通貨） オージードル 終値0.6530高値0.6540安値0.6482 0.6611ハイブレイク 0.6575抵抗2 0.6553抵抗1 0.6517ピボット 0.6495支持1 0.6459支持2 0.6437ローブレイク キーウィドル 終値0.5955高値0.5966安値0.5913 0.6029ハイブレイク 0.5998抵抗2 0.5976抵抗1 0.5945ピボット 0.5923支持1 0.5892支持2 0.5870