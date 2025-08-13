ホワイトハウスの報道官は、15日の米ロ首脳会談がアラスカ州の最大都市アンカレッジで開催されると明らかにしました。【映像】レビット報道官のコメント「電話ではなく、同じ部屋で顔を合わせて話し合うことで、戦争を終わらせる方法や向かう先について答えを得られると思う」（レビット報道官）ホワイトハウスのレビット報道官は12日の会見で、米ロ首脳会談がアラスカ州の最大都市アンカレッジで開催されると明らかにしました