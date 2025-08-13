LINEヤフーが運営する「Yahoo!ネット募金」は、2025年8月8日頃から続く九州地方を中心とした記録的豪雨被害への支援を目的に、「令和7年8月 九州大雨 緊急災害支援募金」特設ページを開設した。令和7年８月九州大雨緊急災害支援募金特設ページはこちら 今回の豪雨では多数の被害が発生しており、LINEヤフーは「お亡くなりになった方々に謹んで哀悼の意を表すとともに、被災された皆さま、ご家族の皆さまに心からお見舞い申し上