・ＮＹダウ４４４５８．６１（＋４８３．５２） 高値４４４９７．５９ 安値４４０５０．５３ ・Ｓ＆Ｐ５００６４４５．７６（＋７２．３１） ・ナスダック総合指数２１６８１．９０（＋２９６．５０） 出所：MINKABU PRESS