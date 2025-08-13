１２日の米株式市場では、ＮＹダウが前日比４８３．５２ドル高の４万４４５８．６１ドルと反発した。７月の米消費者物価指数（ＣＰＩ）は、前年同月比で２．７％上昇となり、伸び率は市場予想を下回った。食品とエネルギーを除いたベースでは同３．１％上昇と市場予想を上回った。米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）による９月の利下げ路線は不変との見方から、買い安心感が広がった。 ユナイテッドヘルス・グル&#