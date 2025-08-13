佐藤健主演のNetflixシリーズ『グラスハート』より、撮影の裏側に迫るメイキングムービー＜TENBLANKの軌跡＞が、メイキングスチールと共に解禁された。【動画】『グラスハート』メイキングムービー＜TENBLANKの軌跡＞本作は、1993年から現在まで書き継がれてきた若木未生の漫画を映像化した青春音楽ラブストーリー。主演・佐藤健自身が映像化を念願し、自ら企画、共同エグゼクティブプロデューサーも務めている。所属してい