◇第107回全国高校野球選手権第8日2回戦京都国際―健大高崎（2025年8月13日甲子園）前年の春夏日本一校が翌年夏の甲子園大会初戦で激突するのは史上初となった歴史的カード。昨夏の王者・京都国際が、昨春の王者・健大高崎を相手に鮮やかな速攻で、先制点を奪った。京都国際は初回、先頭の長谷川颯（3年）が健大高崎先発・下重堅慎（3年）の初球を捉え、中前打で出塁。1死後、3番・小山礼斗（2年）がエンドランを成功