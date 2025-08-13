ドラマ『コンフィデンスマンJP』（フジテレビ系）の韓国リメーク版『コンフィデンスマンKR』が制作され、9月6日より、韓国国内での放送・配信に加え、Prime Videoにて240以上の国と地域（韓国を除く）で配信されることが決まった。【写真】韓国版『コンフィデンスマンKR』はスタイリッシュな雰囲気に！『コンフィデンスマンJP』は、脚本・古沢良太による完全オリジナルの“コンゲーム”シリーズ。“欲望”や“金”をテーマに、