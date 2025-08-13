筒井真理子と高田万作がダブル主演する映画『もういちどみつめる』が、11月22日より全国順次公開となることが決定。場面写真と監督・脚本の佐藤慶紀のコメントが届いた。【写真】『もういちどみつめる』場面写真釜山映画祭正式出品作品『HER MOTHER娘を殺した死刑囚との対話』で、分かりあえないからこそ対話を続ける必要があるののではないかと探求した佐藤慶紀監督が、『淵に立つ』『よこがお』『波紋』などの作品で圧倒的