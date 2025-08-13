広島のドラフト５位・菊地ハルン投手（１８）＝千葉学芸高＝が、大きな成長曲線を描こうとしている。７月上旬のシート打撃で自己最速を更新する１５３キロを計測。身長２メートル、体重１１５キロという日本人離れしたスケールの持ち主がプロの舞台で経験を積んでいく。“メジャー級”の体には無限の可能性が秘められている。高卒１年目の菊地が２軍で順調に成長中。「球速もそうなんですけど、力を入れなくても球が走るように