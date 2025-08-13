伊藤忠食品は、健康経営推進の一環として、タニタが提供する出張型健康経営支援サービス「私たちメンテナンス」を導入。このほど、東京本社で社員向けの運動機能測定会を開いた。「私たちメンテナンス」は、タニタの運動機能分析機と体組成計を用いて、日常生活を送るために必要な体力レベルを測定。タニタのスタッフによる個別カウンセリングや、オンライン動画で運動や食事、休養の大切さを学べるプログラムを用意している。伊藤