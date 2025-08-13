死とどのように向き合えばいいのか。福厳寺住職の大愚元勝さんは「仏教には、自分が死ぬ存在であることを明らかにしていきなさいという教えがある。自分は死なないと余裕をかましていると、一日一日を一所懸命生きることができなくなるからだ」という――。※本稿は、大愚元勝『絶望から一歩踏み出すことば 大愚和尚の答え一問一答公式』（KADOKAWA）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／hachiware※写真はイメージです