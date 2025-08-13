拘束された金建希（キム・ゴンヒ）氏は当初、夫の尹錫悦（ユン・ソクヨル）前大統領が収監された京畿道儀旺（キョンギド・ウィワン）のソウル拘置所で拘束令状審査の結果を待ち、ここに収監される可能性が高かった。しかしソウル拘置所側の要請を受け、ソウル南部拘置所の拘引被疑者待機室で令状審査の結果を待ち、同拘置所に留まることになった。ソウル拘置所とは１６キロほど離れている。ソウル南部拘置所は２０１１年１０月に竣