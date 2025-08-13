中国で販売する電気自動車に韓国製バッテリーを増やすテスラ、韓国で売る電気自動車に中国製バッテリーを増やす起亜…。自動車とバッテリー（二次電池）企業間の「同盟」の境界が崩れている。価格・性能・関税などを考慮して少しでも有利であれば国籍を問わない戦略だ。電気自動車需要が停滞する局面の中で激しくなる生き残り競争の断面だ。バッテリー業界によると、テスラは中国販売用中型電気自動車「モデル３」にＬＧエナジーソ