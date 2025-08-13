ロシアのプーチン大統領が北朝鮮の金正恩（キム・ジョンウン）国務委員長との電話会談で、１５日に行われるトランプ米大統領との会談に関する情報を共有した。ロシア大統領府は１２日（現地時間）、このように明らかにし、プーチン大統領と金委員長は昨年６月１９日に北朝鮮平壌（ピョンヤン）で締結したロシアと北朝鮮の包括的戦略パートナーシップ条約に基づき、あらゆる分野で友好・善隣・協力関係をより一層発展させようという