年々、夏の暑さが厳しくなっていくのを実感している人は多いことでしょう。とりわけ今年の夏は、群馬県伊勢崎市で国内最高気温となる41.8度を記録するなど、例年以上に厳しい暑さの日が続いています。誰にとっても厳しい暑さですが、中には「寒さより暑さの方が苦手」「暑さに弱すぎて無理」という人もいれば、「どちらかというと暑い方が平気」「暑さにはわりと強い方だなぁ」という人もいます。もしかしたらあなたにも、「暑さ