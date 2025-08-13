「広島９−２阪神」（１２日、マツダスタジアム）アクシデントに見舞われても心は折れない。額に汗を垂らしながら、広島・床田寛樹投手が７回５安打２失点で６月２１日以来の８勝目。「（４四球で）四球が多かったし、ストライクを取るのに苦労していたので本当、助けてくれた」と攻撃陣に感謝した。三回２死一、三塁で前川に投手強襲の適時内野安打。この打球が左太ももを直撃し、ベンチに下がって治療を受けた。嫌な空気が