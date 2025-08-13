3位：頭文字が「か行」の女性……気前良く使うことで金運の波に乗るあなたはお金に対して、「使ってこそ戻ってくる」というという信念を持っているかもしれません。誰に対してもケチケチせずドーンと使う姿勢は、周囲の人達から好感を持たれているでしょう。その懐の広さにほれ込まれ、パトロンから寵愛されることも少なくありません。そして億万長者への道を歩むように……。しかし、人を良く見定めるのは大切。大盤振る舞いする