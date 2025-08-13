文部科学省は、病気や家族の看病などで教員の欠員が一時的に生じた公立学校に、元教員らを短期派遣する仕組みづくりに乗り出す。関連経費を２０２６年度予算案の概算要求に盛り込み、２か所程度の教育委員会を対象にモデル事業を実施。課題などを検証後、全国に拡大する方針だ。新たな仕組みでは、学校での短期間の勤務に応じられる元教員や教員免許を持つ塾講師らを、教委が事前にリスト化。急病や研修への参加などで教員が休