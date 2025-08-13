女優の今田美桜（28）がヒロインを務めるNHK連続テレビ小説「あんぱん」（月〜土曜前8・00、土曜は1週間振り返り）は13日、第98話が放送され、元祖マルチタレント・永六輔氏をモデルとした六原永輔が初登場。俳優の藤堂日向（29）は朝ドラデビューを果たし、その“激似”ぶりに称賛が集まった。＜※以下、ネタバレ有＞「ドクターX〜外科医・大門未知子〜」シリーズなどのヒット作を放ち続ける中園ミホ氏がオリジナル脚本を手