文部科学省は、高校教育改革を主導する課を新設する方針を固めた。高校授業料無償化で公立校の地盤沈下が懸念される中、国による支援態勢の構築に本腰を入れる。２０２６年度予算案の概算要求にも高校改革の関連予算を計上する見通しだ。新設課は文科省の初等中等教育局に設置する予定で、農業高や工業高などの専門高校の支援や、高校間の連携のサポートなどを行う。２６年度の機構・定員要求に盛り込む方針だ。政府・与党は