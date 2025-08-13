アメリカ政府は大手半導体企業2社について、売り上げの15％を支払えば中国への輸出を認める方針だとした上で、将来的に対象企業を拡大する可能性があると明らかにしました。ホワイトハウスレビット報道官「現時点の対象は2社のみですが、将来は他の企業にも拡大されるかもしれません。創造的な案であり、解決策になると思います」ホワイトハウスのレビット報道官は12日、人工知能向け半導体の中国への輸出について、企業が売り上