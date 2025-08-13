私（ハルコ、60代）は地方在住の専業主婦。夫は10年前に他界しました。私の長男（ヨウタ、30代）は嫁（ユウ、20代）と2歳、1歳の孫と一緒にうちから車で20分の場所に住んでいます。次男（ケイタ、30代）は嫁（ヒロミ、30代）と幼稚園児の孫2人との4人暮らし。飛行機で行く距離に住んでいます。次男嫁は愛想が良く、私とは気軽に連絡できる仲です。しかし長男嫁は私がどんなに親切にしても素っ気ない態度をとってきます。私が毎日の