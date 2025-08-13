バンダイスピリッツは、映画『仮面ライダーギーツ 4人のエースと黒狐』より「S.H.Figuarts 仮面ライダーXギーツ」(11,000円)を、フィギュアイベント「TAMASHII NATION 2025」の開催記念商品として発売する。映画『仮面ライダーギーツ 4人のエースと黒狐』より、「仮面ライダーXギーツ」がS.H.Figuartsに登場。漆黒のボディにメタリックブルーのラインが描かれた美しいデザインを忠実に再現し、クリアパーツの複眼から覗く内部モー